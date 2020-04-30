Пассажиропоток метро Москвы снизился более чем на 80% в период самоизоляции

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пассажиропоток столичного метрополитена снизился более чем на 80% при режиме самоизоляции, в день совершается 1,1 млн поездок. Об этом сообщила в четверг замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"На текущий момент пассажиропоток московского метрополитена снизился более чем на 80%. Если в будний день совершалось порядка 9 млн поездок, то сейчас в режиме самоизоляции он снизился до 1,1 млн поездок в день", - сказала Темникова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По ее словам, большинство москвичей соблюдают режим самоизоляции. В то же время, отметила она, есть граждане, которые имеют предписания санитарного врача, точно знают, что им нельзя выходить из дома, но все равно продолжают пользоваться общественным транспортом, подвергает риску сотни тысяч москвичей.

"Считаем, что это абсолютно недопустимо, поэтому наши меры направлены на таких нарушителей. Считаем, что мы должны предотвратить и не допустить их в метро для общей безопасности. С 22 апреля в общественном транспорте действует автоматизированная система контроля пропусков. Поездки в метро можно совершать только при наличии цифрового пропуска по привязанной к нему транспортной карте. На прошлой неделе мы перестали уже продавать бумажные разовые билеты в кассах, приостановили оплату по банковским картам на турникетах", - добавила Темникова.

О пропусках

В Москве по указу мэра Сергея Собянина действует режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавируса, с 29 марта введен режим самоизоляции, а с 25 апреля - пропускной режим для поездок на транспорте

29 апреля в столице продлили действие пропускного режима для поездок на транспорте до 11 мая включительно. Ранее выданные рабочие пропуска будут действовать до 4 мая, но на период 5-11 мая их необходимо будет продлевать самостоятельно или оформлять новый.

Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобилях контролируется в том числе дорожными камерами.

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