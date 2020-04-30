За неделю число заразившихся коронавирусом в Европе выросло на 15%

ЖЕНЕВА, 30 апреля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом выросло за последние семь дней в Европе на 15%, а число летальных исходов - на 18%. Об этом сообщил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook .

"За последние семь дней число случаев заболевания в Европе выросло на 15%, и сейчас составляет 1 408 266. Смертность выросла за тот же период на 18%. Умерли 129 344 человека", - отметил он.

По словам Клюге, на Европейский регион сегодня приходится 46% всех случаев заболевания в мире и 63% смертей. Он отметил, что благодаря принятым мерам, в ряде государств в западной части континента "мы видим выход на плато или сокращение числа новых случаев". "Вместе с тем, на востоке региона - в Белоруссии, Российской Федерации, Казахстане и Украине число случаев выросло за последнюю неделю. В Турции ситуация стабилизируется", - констатировал директор.