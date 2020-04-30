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Пассажиров московского метро могут обязать носить маски

По словам замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлии Темниковой, такую меру введут, если в подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Ношение маски может стать обязательным для пассажиров московского метрополитена, если в столичную подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора. Об этом сообщила в четверг замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"Мы как транспортный перевозчик не можем принимать таких решений. Как только мы получим указание Роспотребнадзора о введении дополнительных мер безопасности, то мы, безусловно, их неукоснительно будем вводить, если такое потребуется", - сказала Темникова в эфире радиостанции "Говорит Москва", отвечая на вопрос, нет ли у метрополитена планов сделать ношение масок обязательным для пассажиров.

Как сообщается на сайте столичной подземки, в московском метро принимаются необходимые меры по предотвращению распространения вирусов, благодаря чему оно остается одним из самых безопасных общественных пространств. Постоянно проводится необходимая уборка и обработка инфраструктуры, в необходимом объеме созданы запасы средств дезинфекции. Кроме того, существенно усилен контроль за здоровьем персонала.

В новость были внесены изменения (12:55 мск) — добавлены подробности по тексту.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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