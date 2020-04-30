Правительство распорядилось ликвидировать Магнитогорский и Томский филиалы РАНХиГС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился ликвидировать Магнитогорский и Томский филиалы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Соответствующий документ опубликован в четверг на интернет-портале правовой информации.

"Ликвидировать Магнитогорский и Томский филиалы федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ", - сообщается в документе.

Ранее проект постановления об этом был опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов. В документе отмечалось, что проект был подготовлен во исполнение поручения вице-премьера Татьяны Голиковой по вопросу об оптимизации региональной сети РАНХиГС. Сообщалось, что студентам Томского филиала предложат перевестись в Сибирский институт управления - филиал РАНХиГС с сохранением условий обучения. В Магнитогорском филиале РАНХиГС контингент обучающихся отсутствует, говорилось в пояснительной записке к документу.