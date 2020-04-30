РПЦ организует онлайн-общение московских священников с пациентами больниц

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Беседы московских священников с пациентами больниц будут организованы в режиме онлайн, сообщает в четверг пресс-служба Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата.

"Комиссия по больничному служению Московской епархии открывает цикл онлайн-бесед с пациентами московских больниц. Опытные больничные священники в прямом эфире на Youtube ответят на вопросы всех желающих людей, проходящих лечение от коронавируса и других болезней, а также тех, кто лечится дома <…> Прямые эфиры будут транслироваться на Youtube-канале Синодального отдела по благотворительности. Начало первой онлайн-встречи - 3 мая в 20:00", - говорится в сообщении.

Первый прямой эфир состоится 3 мая. Его проведет председатель комиссии по больничному служению при Епархиальном совете Москвы, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Московского патриархата епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (Шатов). "Для того чтобы в этих условиях не оставлять без поддержки людей в больницах, мы решили организовать онлайн-встречи со священниками. При этом мы будем продолжать просить московское правительство пойти навстречу просьбам верующих людей и разрешить доступ в больницы подготовленных священников", - цитирует его пресс-служба отдела.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к властям с просьбой разрешить священнослужителям доступ к нуждающимся в пастырской опеке больным для совершения таинств в период введенного из-за пандемии коронавируса режима самоизоляции.