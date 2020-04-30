{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более 2 млн москвичей привязали карты "Тройка" к цифровым пропускам

Замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова призвала граждан, которые еще не привязали карту, но планируют поездки, сделать это заранее

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Свыше 2 млн жителей столицы уже привязали свои транспортные карты "Тройка" к цифровым пропускам для передвижения по Москве на общественном транспорте. Об этом сообщила в четверг замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

На эту тему
Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Все граждане, которые пользуются общественным транспортом, привязывают карту "Тройка" [к цифровому пропуску]. На текущий момент уже более 2 млн пассажиров указали свои "Тройки" при оформлении электронных пропусков. Мы просим всех, кто еще не привязал свою карту, но планирует поездки на городском транспорте, сделать это заранее", - сказала Темникова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным. Позже мэр сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

Чтобы воспользоваться транспортными или социальными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.

Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В республиканской больнице в Калмыкии число медработников с коронавирусом выросло до 26
Семь отделений медучреждения закрыли на карантин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС