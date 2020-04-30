Более 2 млн москвичей привязали карты "Тройка" к цифровым пропускам

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Свыше 2 млн жителей столицы уже привязали свои транспортные карты "Тройка" к цифровым пропускам для передвижения по Москве на общественном транспорте. Об этом сообщила в четверг замначальника метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

Что такое цифровой пропуск и как его получить. Ответы на основные вопросы

"Все граждане, которые пользуются общественным транспортом, привязывают карту "Тройка" [к цифровому пропуску]. На текущий момент уже более 2 млн пассажиров указали свои "Тройки" при оформлении электронных пропусков. Мы просим всех, кто еще не привязал свою карту, но планирует поездки на городском транспорте, сделать это заранее", - сказала Темникова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте вводятся специальные цифровые пропуска. С 15 апреля наличие таких пропусков стало обязательным. Позже мэр сообщил в своем блоге, что с 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно будет использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный единый проездной билет, а также социальные карты москвича и жителя Московской области.

Чтобы воспользоваться транспортными или социальными картами, пассажиры должны включить их номера в свои цифровые пропуска. Получать новый цифровой пропуск не требуется: нужно внести изменения в действующий документ, для чего на сайте nedoma.mos.ru есть соответствующий сервис.