В Удмуртии запустили информационный сайт с архивными документами времен ВОВ

ИЖЕВСК, 30 апреля. /ТАСС/. Комитет по делам архивов при правительстве Удмуртии в четверг запустил сайт "Фронтовики Удмуртии", на котором размещены 600 архивных документов времен Великой Отечественной войны. Ресурс имеет 9 основных разделов, в каждом из которых опубликованы фотографии, записи из дневников или фронтовые письма.

"Этот ресурс уникальный в своем роде. Здесь сосредоточены и представлены для удаленного доступа электронные копии архивных документов периода Великой Отечественной войны, 600 документов о 100 участниках боевых действий. Среди героев проекта, например, Герой Советского Союза летчица Нина Захаровна Ульяненко", - приводятся на сайте слова председателя комитета Натальи Тойкиной.

Перечень опубликованных документов разнообразен - от документов об участии в боевых действиях, до записных книжек, дневников, писем с фронта и на фронт. Сайт включает в себя в том числе разделы "Боевые подвиги", "Вспоминая о войне" и "Весточки с фронта и на фронт".

На ресурсе, например, опубликован снимок 1942 года, на котором запечатлен боевой минометный расчет 3-й минометной роты 451-го стрелкового полка, в состав которого входил уроженец удмуртской деревни Ягул Иван Федорович Киршин. Здесь же можно увидеть снимок группы солдат и офицеров 313-й стрелковой дивизии перед боем. Фотография, по данным сайта, была сделана на Карельском фронте в 1943 году.

"В перспективе ежегодно накануне Дня Победы мы предполагаем наполнять сайт новыми архивными материалами", - сказала Наталья Тойкина, по словам которой для создания ресурса использовали документы, которые хранятся в государственных и муниципальных архивах Удмуртии.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Согласно плану мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-летия Победы, все ветераны будут награждены юбилейной медалью "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".