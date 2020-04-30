"Ситимобил" предоставит бесплатные поездки донорам крови с антителами на коронавирус

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Агрегатор "Ситимобил" предоставит донорам крови с антителами на коронавирус нового типа бесплатные поездки для сдачи плазмы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Сервис заказа такси "Ситимобил" организовал бесплатные поездки на сдачу плазмы для вылечившихся от коронавируса. Добровольцы, переболевшие COVID-19, смогут бесплатно добраться на донацию в центры и отделения переливания крови, чтобы сдать плазму с антителами: НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, Центр крови имени О.К. Гаврилова и Городскую клиническую больницу № 52", - сообщили в компании.

В Москве с 9 апреля используют данную методику для лечения заразившихся коронавирусом и предлагают переболевшим стать донорами плазмы.

"К сожалению, из-за противопоказаний далеко не все выздоровевшие могут стать донорами. Мы обзваниваем выписавшихся из больниц с подтвержденным диагнозом, выясняем наличие противопоказаний к донорской процедуре, их возраст, но не все потенциальные доноры могут оперативно приехать на донацию", - цитирует пресс-служба доктора медицинских наук, трансфузиолога Татьяну Фотееву, которая ежедневно занимается заготовкой такой плазмы в Центре крови имени О.К. Гаврилова.

Чтобы стать донором плазмы, переболевшим необходимо позвонить предварительно в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Центр крови им. О.К. Гаврилова или Городскую клиническую больницу № 52 и записаться на донацию. По телефону желающих сдать плазму проинструктируют о том, как получить промокод на бесплатную поездку до места донации и обратно.

Ранее "Ситимобил" начал организовывать бесплатные поездки для доноров крови по всей стране. Добровольцы, желающие сдать кровь и ее компоненты, получают промокоды на поездки до 15 центров и отделений переливания крови в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Красноярске. На данный момент более 3 000 человек смогли бесплатно и безопасно добраться для донации крови. Компания также поддерживает врачей и помогает ежедневно добираться медицинскому персоналу, который работает с заразившимися коронавирусом в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, НИКИ оториноларингологии им. Л.И. Свержевского, НМИЦ хирургии им. А.В. Вишневского.