Правительство отложило ввод требований к тюнингу автомашин и экзаменам на права

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ отложило до 1 февраля 2021 года ввод правил по внесению изменений в конструкцию автомобилей - тюнинга. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Правила по тюнингу машин должны были вступить в силу 1 июля 2020 года.

Этим же постановлением переносится на полгода - с 1 октября 202 года на 1 апреля 2021 года ввод новых правил сдачи экзаменов в автошколах на водительские права. В частности, из экзамена будут исключены испытания на "площадке", изменятся маршруты и не будут заранее известны кандидатам в водители, как сейчас. Также планируется расширить теоретические задачи в основном за счет вопросов, которые будут касаться основ безопасного вождения. Среди изменений также планируется уход от штрафной балльной системы на практическом экзамене. У будущих водителей появится возможность оспорить результаты экзамена в случае несогласия с ними и подать апелляцию.

Кроме того, постановлением переносится на 30 июня 2021 года требование перевозить детей в автобусах не старше 10 лет. Требование оснащать эти автобусы тахографами и спутниковой навигацией ГЛОНАСС/GPS будет действовать с 31 мая 2021 года. На этот же срок продлена приостановка правил оснащения грузовиков и автобусов спутниковой навинацией ГЛОНАСС/GPS. Постановление также переносит с 2021 на 2022 год введение требований Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) к свидетельствам об официальном утверждении типа цистерны.