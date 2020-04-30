Более 100 тыс. заразившихся в России. Главное о коронавирусе за 30 апреля

Россия
- Всего зафиксировано 106 498 случаев заражения, из них новых — 7099. За сутки умер 101 человек, за весь период — 1073.
- Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович допустила поэтапное снятие ограничений по коронавирусу в РФ после 12 мая.
- Власти Подмосковья готовятся обязать жителей носить маски при выходе из дома.
- Ряд программ поддержки медицинских работников, борющихся с коронавирусом, нужно распространить и на волонтеров, заявил президент РФ Владимир Путин.
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что некоторые СМИ неверно истолковали его слова о помощи гражданам, сказанные в интервью RTVI. Он отметил, что не говорил об оказании прямой материальной помощи россиянам.
Москва
- Всего зафиксировано 53 739 случаев заражения, из них новых — 3093.
- На майские праздники в столице закроют для посещений парки и особо охраняемые природные территории. Власти столицы попросили горожан в эти дни не выходить на улицу без необходимости.
- Пассажиров московского метро могут обязать носить маски, если в подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора.
- Волонтерам, которые принимают участие в доставке продуктов питания и лекарств находящимся на карантине москвичам, разрешат бесплатно пользоваться городскими парковками.
- Полицейские применили оружие при задержании нарушителя режима самоизоляции в столице.
Мир
- Всего зафиксировано 3 169 147 случаев заражения, умерли более 226 тыс. человек (7,15%).
- США остаются лидером по числу смертей из-за коронавируса — там умерли более 60 тыс. человек. На втором месте Италия (более 27,6 тыс.), на третьем — Великобритания (26 тыс.)