Более 100 тыс. заразившихся в России. Главное о коронавирусе за 30 апреля

Пандемия коронавируса нового типа

Ростовским госпиталям по борьбе с пандемией не хватает 20% анестезиологов и реаниматологов

Как сообщил замгубернатора региона Сергей Бондарев, привлечение медперсонала происходит только на добровольной основе с письменным заявлением на работу в условиях пандемии коронавируса

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