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Пандемия коронавируса нового типа

Более 100 тыс. заразившихся в России. Главное о коронавирусе за 30 апреля

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 106 498 случаев заражения, из них новых — 7099. За сутки умер 101 человек, за весь период — 1073.  
  • Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович допустила поэтапное снятие ограничений по коронавирусу в РФ после 12 мая.  
  • Власти Подмосковья готовятся обязать жителей носить маски при выходе из дома.
  • Ряд программ поддержки медицинских работников, борющихся с коронавирусом, нужно распространить и на волонтеров, заявил президент РФ Владимир Путин.
  • Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что некоторые СМИ неверно истолковали его слова о помощи гражданам, сказанные в интервью RTVI. Он отметил, что не говорил об оказании прямой материальной помощи россиянам.

Москва

  • Всего зафиксировано 53 739 случаев заражения, из них новых — 3093.
  • На майские праздники в столице закроют для посещений парки и особо охраняемые природные территории. Власти столицы попросили горожан в эти дни не выходить на улицу без необходимости.
  • Пассажиров московского метро могут обязать носить маски, если в подземку поступит соответствующее предписание Роспотребнадзора.
  • Волонтерам, которые принимают участие в доставке продуктов питания и лекарств находящимся на карантине москвичам, разрешат бесплатно пользоваться городскими парковками. 
  • Полицейские применили оружие при задержании нарушителя режима самоизоляции в столице.

Мир

  • Всего зафиксировано  3 169 147 случаев заражения, умерли более 226 тыс. человек (7,15%).
  • США остаются лидером по числу смертей из-за коронавируса — там умерли более 60 тыс. человек. На втором месте Италия (более 27,6 тыс.), на третьем — Великобритания (26 тыс.)
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Пандемия коронавируса нового типа
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