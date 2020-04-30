В МЧС признали незащищенность от уголовного преследования руководителей тушения пожаров

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. МЧС РФ создало экспертный совет для устранения пробелов в нормативных документах, регламентирующих работу руководителя тушения пожара (РТП). Об этом в четверг журналистам сообщил замминистра Илья Денисов.

"Да, есть у нас в руководящих документах, ведомственном нормативно-правовом акте, ряд пробелов, которые позволяют двояко трактовать действия РТП в случае той или иной ситуации. Нами создан экспертный совет, куда вошли представители наших образовательных и научных учреждений, ведется работа по анализу нормативно-правовой базы, которая регламентирует деятельность РТП непосредственно на месте происшествия. Проблема существует, она есть", - сказал он.

Денисов признал, что если РТП будет следовать приказам, то он будет защищен от уголовного преследования. Но в реальности обстановка на пожаре может резко измениться, и от документов приходится отступать. "Здесь руководитель должен уметь обосновать свои действия, уметь принять оптимальное решение", - подчеркнул замминистра.

В 2016 году в Москве на Амурской улице произошел пожар, в ходе тушения которого погибли восемь пожарных. Было заведено уголовное дело, обвиняемыми по которому проходят начальник управления пожарно-спасательных сил ГУ МЧС по Москве Дмитрий Ширлин , который был РТП на момент их гибели, и старший помощник начальника дежурной смены службы пожаротушения ФПС ЦУКС ГУ МЧС России по Москве Сергей Барсуков. По версии следствия, они проявили халатность при тушении пожара, не предприняв мер, чтобы снять пожарных с кровли здания, которая впоследствии обрушилась. В конце 2019 года Преображенский суд столицы вернул их дело в Генеральную прокуратуру.