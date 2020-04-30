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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков: динамика пандемии говорит, что выходить на улицы россиянам рано

Пресс-секретарь президента считает, что Россия успешно воспользовалась выигранным временем в борьбе с коронавирусом, расширив за несколько недель возможности системы здравоохранения
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Динамика числа заразившихся коронавирусом говорит, что россиянам пока "далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы". Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в четверг журналистам, комментируя темпы прироста числа заразившихся за минувшие сутки.

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"Пока колеблется динамика, пока мы видим прирост, - сказал он. - Пока еще далеко не время успокаиваться, расслабляться и выходить на улицы".

Песков считает, что Россия успешно воспользовалась выигранным временем в борьбе с коронавирусом, расширив за несколько недель возможности системы российского здравоохранения.

"Ситуация в России, действительно, лучше, чем в ряде европейских стран, потому что России удалось использовать временной задел - несколько недель - для того, чтобы расширить возможности системы здравоохранения", - сказал он.

Комментируя последние данные по количеству заразившихся коронавирусом в России, представитель Кремля объяснил этот рост эпидемиологической ситуацией во всем мире. "Вы спрашиваете почему растет количество инфицированных? Растет из-за пандемии, из-за всемирной пандемии", - сказал он.

При этом, по словам Пескова, "для того, чтобы этот рост купировать для начала и потом вывести тенденцию уже в отрицательные цифры принимаются самые энергичные меры и в федеральном центре, и в каждом отдельно взятом регионе".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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