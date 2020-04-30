В Дагестане зафиксировали наибольшее число заболевших коронавирусом в СКФО

МАХАЧКАЛА, 30 апреля. /ТАСС/. Число заражений коронавирусом нового типа в Дагестане достигло 1389, это самый высокий показатель среди регионов Северного Кавказа. В республике проведено более 18 тыс. тестирований, сообщили в четверг в оперативном штабе региона.

"18715 обследованных лиц в республике. 1389 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом (+158 человек за сутки)", - говорится в сообщении. По приросту республика уже не первый день находится в первой пятерке федерального оперативного штаба.

При этом отмечается, что за весь период в республике выздоровело 112 человек, скончались 12. Более 2,6 тыс. человек находятся на изоляции под наблюдением медиков.

Количество зараженных в республике превышает аналогичные показатели в других субъектах округа. Так, в Северной Осетии на 30 апреля 836 подтвержденных случая, в Ингушетии - 722, на Ставрополье - 562, в Чечне 465 заразившихся коронавирусом, в Кабардино-Балкарии - 456, а в Карачаево-Черкесии - 352.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 99399 случаев заражения, выздоровели 10286 человек, умерли 972. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.