Песков заявил, что СМИ неверно истолковали его слова о помощи россиянам

"Нет, этого не было. Это ошибочная подача информации", - сказал он журналистам, отметив, что не говорил об оказании прямой материальной помощи россиянам.

Ранее в интервью RTVI Песков заявил, что РФ хватит потенциала, чтобы амортизировать любые негативные последствия кризиса, а также для того, чтобы, невзирая на то, насколько тяжелые условия наступают, продолжать выполнять весь объем социальных обязательств. Таким образом он объяснил, почему в РФ нет прямых выплат для граждан в нынешних условиях.

Песков считает, что власти приняли меры для поддержки граждан, наиболее пострадавших от кризиса, вызванного коронавирусом.

"Я вас призываю очень внимательно проанализировать предыдущие два пакета мер. Это важно. Те, кто потерял работу после 1 марта будут получать пособие по безработице, причем по верхней планке, в течение 3 месяцев. Плюс, тем, кто с детьми, там дополнительные деньги выделяются", - сказал пресс-секретарь, комментируя подсчеты Торговой палаты о том, что если выплатить адресную помощь по 20 тысяч рублей оставшимся без работы во время текущего кризиса, то потребуется всего полтриллиона рублей. "Эти все меры уже приняты, вам просто нужно внимательно с ними ознакомиться", - посоветовал он.