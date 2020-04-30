В Иране умерли более 6 тыс. человек с коронавирусом

ТАСС, 30 апреля. Число летальных исходов среди пациентов, зараженных новым коронавирусом, превысило в Иране 6 тыс. Об этом в четверг сообщил представитель иранского министерства здравоохранения и медицинского образования.

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"Среди пациентов с выявленным коронавирусом число смертельных случаев на сегодняшний день составило 6 028", - указал представитель Минздрава Ирана, слова которого процитировало агентство ISNA. За минувшие сутки, добавил он, в стране умер 71 человек с ранее подтвержденным коронавирусом".

По данным Минздрава, общее число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 94 тыс. "За прошедший день в стране было зафиксировано 983 новых случая заражения, общее число инфицированных достигло 94 640", - сказал представитель иранского министерства здравоохранения.

Власти Ирана с 11 апреля начали постепенно отменять меры, введенные в связи с пандемией. Согласно официальным данным, более двух третей жителей страны вернулись на работу, также отменено ограничение на передвижение между провинциями на личном автотранспорте.

Минздрав Ирана проинформировал о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы были закрыты, многие государства ограничили сообщение с республикой. Власти Ирана временно выпустили из тюрем 100 тыс. заключенных и ввели запрет на передвижение между городами. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.