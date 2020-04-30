{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В Иране умерли более 6 тыс. человек с коронавирусом

Общее число инфицированных превысило 94 тыс.

ТАСС, 30 апреля. Число летальных исходов среди пациентов, зараженных новым коронавирусом, превысило в Иране 6 тыс. Об этом в четверг сообщил представитель иранского министерства здравоохранения и медицинского образования.

На эту тему
Почему Тегеран отказывается от карантина, когда эпидемия еще не побеждена

"Среди пациентов с выявленным коронавирусом число смертельных случаев на сегодняшний день составило 6 028", - указал представитель Минздрава Ирана, слова которого процитировало агентство ISNA. За минувшие сутки, добавил он, в стране умер 71 человек с ранее подтвержденным коронавирусом".

По данным Минздрава, общее число инфицированных коронавирусом в Иране превысило 94 тыс. "За прошедший день в стране было зафиксировано 983 новых случая заражения, общее число инфицированных достигло 94 640", - сказал представитель иранского министерства здравоохранения.

Власти Ирана с 11 апреля начали постепенно отменять меры, введенные в связи с пандемией. Согласно официальным данным, более двух третей жителей страны вернулись на работу, также отменено ограничение на передвижение между провинциями на личном автотранспорте.

Минздрав Ирана проинформировал о первых случаях заражения коронавирусом в стране 19 февраля. Инфицированные были выявлены в провинции Кум. В связи с распространением вируса все иранские школы были закрыты, многие государства ограничили сообщение с республикой. Власти Ирана временно выпустили из тюрем 100 тыс. заключенных и ввели запрет на передвижение между городами. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли.

Теги
ИранПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В республиканской больнице в Калмыкии число медработников с коронавирусом выросло до 26
Семь отделений медучреждения закрыли на карантин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС