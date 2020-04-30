Тина Канделаки представит в "Яндекс.Эфире" авторское шоу "Ешь, люби, тренируйся"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Телеведущая и продюсер Тина Канделаки 4 мая представит первые выпуски своего авторского шоу "Ешь, люби, тренируйся", которое будет доступно в "Яндекс.Эфире". Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе сервиса.

"Ешь, люби, тренируйся" - это 10 выпусков, в каждом из которых ведущая делится своими секретами здорового питания, эффективных тренировок, красоты и ухода за собой. Начиная с 4 мая первые пять выпусков появятся на специальном канале в "Яндекс.Эфире", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в первом эпизоде ведущая покажет цикл упражнений на растяжку для семейных пар, поделится, как приготовить полезный романтический ужин в домашних условиях, расскажет о секретах поддержания красоты и представит вариант вечернего макияжа.

Первые пять выпусков шоу будут посвящены таким темам, как "романтика на карантине", "секреты сияния", guilty pleasure, "натуральная красота", "интервальные тренировки". Следующие пять серий появятся на сервисе 8 мая.