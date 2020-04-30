У Кремля нет вопросов к мэрии Москвы по организации режима самоизоляции

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет вопросов к мэрии Москвы по поводу того, как организован режим самоизоляции граждан. По его мнению, все вопросы можно адресовать только к каждому индивиду, кто нарушает этот режим.

"У нас всех вопросы только к себе должны быть в этой ситуации. Мэрия делает все, что только возможно", - заявил он, комментируя данные об индексе самоизоляции.

Песков напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже озвучил свое отношение к тому, что россиянам все труднее оставаться дома. "Он сказал что понимает, что уже нет сил терпеть эту самоизоляцию. Но с другой стороны он призвал всех к тому, чтобы все-таки всем вместе объединиться и уже досидеть в этом режиме оставшуюся неделю, оставшиеся дни до того, как будет приниматься решение о поэтапном выходе", - сказал представитель Кремля. По его мнению, это необходимо для всех. "Здесь можно только надеяться на то, что к этому призыву прислушаются люди, которые не будут подвергать опасности ни свое здоровье, ни здоровье своих близких, ни здоровье окружающих людей", - добавил Песков.

Пресс-секретарь главы государства рассказал на какие источники информации опираются в Кремле, оценивая индекс самоизоляции. По его словам, есть данные по многим городам, в том числе по количеству автомобилей, находящихся на линии и ездящих по городу. "Эти все данные есть, особенно в Москве и в Питере, и в крупных миллионниках. Есть данные по количеству пассажиров в транспорте общественном, есть данные, которые предоставляют сервисы такие, как "Яндекс", которые служат определенным ориентиром", - добавил Песков.

Он напомнил, что решение о выходе из режима самоизоляции в каждом регионе будет приниматься губернаторами. "Консолидировать точки зрения будут главы регионов. Именно они имеют особые полномочия в ситуации с коронавирусом и именно на них лежит конечная ответственность", - сказал представитель Кремля.

Президент России Владимир Путин во вторник объявил 6-8 мая нерабочими днями. Таким образом, режим нерабочих дней, действующий в стране с 30 марта, с учетом майских праздников продлится до 11 мая числа включительно. О своем решении глава государства сообщил в ставшем уже традиционным формате - во вступительном слове перед очередным совещанием в онлайн-формате.