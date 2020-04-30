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В МИД РФ надеются продолжить работу с Советом Европы по защите интересов женщин

Замдиректора Департамента общеевропейского сотрудничества министерства Александр Самарин при этом отметил, что для российской общественности важной остается тема защиты семьи и семейных ценностей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия намерена продолжить взаимодействие с Советом Европы (СЕ) в рамках программ по защите прав женщин и борьбе с домашним насилием. Об этом заявил замдиректора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Александр Самарин на заключительном заседании проекта "Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий РФ в интересах женщин на 2017-2022 годы".

"Реализация этой программы еще раз подтвердила, насколько важно, чтобы программное сотрудничество с СЕ базировалось на принципах взаимовыгодности, равноправия, учета особенностей интересов партнеров. Если мы продолжим эту работу дальше - надеюсь, что мы ее продолжим, - нам удастся выйти на второй этап нашей программы, то нам представляется важным придерживаться этой модели равноправного взаимовыгодного диалога, оставляя за скобками неконсенсусные подходы и вопросы", - сказал он.

Дипломат отметил, что в Москве рассчитывают продолжить дискуссии по Стамбульской конвенции.

По его словам, для российской общественности важной остается тема защиты семьи и семейных ценностей. "Нам всем понятно, что борьба с семейным насилием не должна превращаться в борьбу с семьей и семейными ценностями. Наоборот, то, чем мы занимаемся, должно способствовать укреплению института семьи. Хотел бы в этой связи напомнить, что в пакете поправок, которые представил президент России Владимир Путин для внесения в Конституцию РФ, тема защиты семьи и семейных ценностей получила достойное отражение. Конечно, мы будем из этого исходить в нашем диалоге с СЕ и со всеми другими международными организациями", - добавил он.

Конвенция, принятая в Стамбуле 47 странами - членами СЕ 11 мая 2011 года, стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием. На данный момент она ратифицирована лишь 18 государствами. В ней сформулированы минимальные стандарты предотвращения насилия, обеспечения защиты и уголовного преследования, а также даны рекомендации по разработке комплексной политики. Страны, ратифицировавшие это соглашение, обязаны защищать и поддерживать пострадавших от таких видов насилия. Они должны создавать горячие линии, убежища, оказывать медицинскую, психологическую и правовую помощь.

В то же время конвенция подвергается критике в ряде стран, в том числе в России, из-за того, что, по мнению ряда экспертов, принятие документа, в котором гендер рассматривается в качестве социальной роли, может подорвать традиционные семейные ценности и существование здорового общества в долгосрочной перспективе.

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