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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Граждане России смогут вылететь из Армении 3 мая

Самолет вылетит в Сочи

ЕРЕВАН, 30 апреля. /ТАСС/. Вылет самолета по маршруту Ереван - Сочи, согласно предварительному графику вывоза российских граждан из-за рубежа, запланирован на 3 мая. Сообщение об этом в четверг размещено на странице посольства России в Армении в Facebook.

"Вылет рейса № SVR8672 Ереван - Сочи запланирован на 3 мая. Этот перелет возможен только для граждан России, которые проживают в Ростовской области, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике и Республике Адыгея. Зарегистрироваться на рейс необходимо по ссылке https://www.gosuslugi.ru/395443/1. Количество мест на борту ограничено. Списки будут формироваться на основании регистрации на госуслугах", - говорится в сообщении российского диппредставительства.

Гражданам, у которых имеется не сданный билет на рейс российской авиакомпании, необходимо перед перелетом обратиться в авиакомпанию "Уральские авиалинии" с просьбой произвести взаимозачет. Перелет будет бесплатным при условии договоренностей о взаимозачете между авиакомпаниями. Во всех остальных случаях перелет будет осуществляться на платной основе, отмечается в сообщении.

"Напоминаем, что для включения в списки на вывозной рейс по маршруту Ереван - Сочи вам необходимо в обязательном порядке пройти регистрацию на портале "Госуслуги" по указанной ссылке. Это единственный механизм, посредством которого вы можете попасть в списки пассажиров этого рейса", - предупреждает посольство.

Отмечается, что присоединение к различного рода информационным группам не является основанием для получения места в самолете.

В Армении за период пандемии умерли 30 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. По данным на утро четверга, число выздоровевших составляет 929, заразившихся - 2 066. Власти Армении заявляют, что эпидемиологическую ситуацию в стране удается держать под контролем, количество заразившихся не растет в геометрической прогрессии.

Теги
АрменияРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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