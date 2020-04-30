Эксперт предостерег россиян от полоскания рта антисептиками перед анализом на коронавирус

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Обработка носа и рта антисептическими растворами пагубно влияет на результат анализа на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), делать этого категорически не следует. Об этом заявила в среду главный врач московской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"Если люди должны сдать ПЦР-анализ, не нужно полоскать перед этим рот антисептиками, как многие делают, потому что мы берем соскобы со слизистой носа и рта, а очень многие люди почему-то считают, что они закапали препарат интерферона в нос и прополоскали рот антисептиком, то это улучшит качество анализа. Нет, это ухудшит качество анализа, делать этого категорически не надо, - сказала она. - А вообще считается, что сдача анализа посредством мазка из ротоглотки не требует даже чистки зубов".

Комментируя процедуру подготовки к анализу на антитела к новому коронавирусу, врач уточнила, что специальной подготовки или диеты такая диагностика не требует.

Специалист напомнила, что в ПЦР-тестирование на наличие вируса может быть бесполезным при несоблюдении самоизоляции, так как заразиться человек может и по дороге домой после сдачи теста. "Пациент может сдать ПЦР-анализ, он придет отрицательный, но в то время, пока он ехал домой или с кем-то пообщался, он можно быть заражен. Суточной давности анализы не являются истиной в текущем периоде, если пациент не находится в режиме самоизоляции", - подчеркнула она.

Лысенко также обратила внимание на то, что не стоит основываться на результатах только экспресс-тестирования. После него, по ее словам, необходимо в любом случае провести исследование в лаборатории.