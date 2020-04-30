Попова назвала прорывной технологию экспресс-тестирования компании EMG на коронавирус

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Технология экспресс-тестирования российско-японской компании EMG на коронавирус является прорывной и должна использоваться для оперативного обнаружения возбудителя вируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на круглом столе "Индустриальный опыт российских компаний по борьбе с коронавирусом", организованном Российским фондом прямых инвестиций и телеканалом "Россия-24".

По словам Поповой, первоочередным видом тестирования является экспресс-тестирование на наличие возбудителя вируса. "Крайне важным элементом безусловно является тестирование и экспресс-тестирование, тестирование двух типов. И принципиально важным, самым основным является тестирование на наличие возбудителя, не на наличие антител. Это тоже важно. Нужно выделить тех, у кого уже есть антитела и кто в ближайшее время точно абсолютно заболеть не должен, но важно выделить все-таки тех, у кого сегодня может быть вирус", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что для ускорения проведения тестирования необходимо использовать прорывные технологии, которые не требуют дополнительных организационных мероприятий, чтобы проводить экспресс-тесты. "И то, о чем говорил Кирилл (генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял о начале тестирования с применением инновационных тестов разработки компании EMG - прим. ТАСС), я считаю, что это прорывная технология, которая сегодня уже используется и должна использоваться, и не требует каких-то дополнительных организационных мероприятий, может использоваться практически в режиме онлайн. Мы знакомы с этой технологией и сегодня считаем ее достаточно перспективной и передовой", - отметила Попова.

В середине марта РФПИ инвестировал в российскую компанию ООО "Медпромресурс" (сейчас называется "Эвотэк - Мирай Геномикс" и работает под брендом EMG), созданную для продвижения новой российско-японской диагностической системы по выявлению коронавируса. Партнерами фонда в этой компании стали японская К. R. Mirai Genomics и "Генетические технологии". Система получила одобрение Росздравнадзора для применения в России.

Новая система дает возможность массового оперативного тестирования вне лабораторий и позволяет получить высокоточный результат за 30 минут. Фонд отмечает, что тест-системы представляют собой портативные мини-лаборатории размером с небольшой чемодан, которые могут применяться повсеместно.