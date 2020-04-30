Череповчане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получат сертификаты на продукты

ВОЛОГДА, 30 апреля. /ТАСС/. Жители Череповца, попавшие в тяжелое положение из-за ситуации с коронавирусом, получат сертификаты на продукты номиналом в 6 тыс. рублей на каждого члена семьи. Всего на поддержку череповецких семей ПАО "Северсталь" и сеть "Лента" выделили 18 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ПАО "Северсталь".

"Семьям по итогам работы комиссии будут выданы сертификаты торговой сети "Лента" на покупку продовольственных товаров из расчета 6 тыс. рублей на каждого члена семьи. Всего на реализацию проекта выделено 18 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на получение сертификата могут претендовать жители Череповца, которые из-за коронавируса лишились работы, а также те, чей доход существенно упал и не покрывает базовые потребности. Участие в программе носит заявительный характер, нуждающимся необходимо написать заявление и заполнить анкету, приложить паспортные данные и отправить на электронную почту благотворительного фонда компании "Северсталь" - "Дорога к дому". Решение об оказании поддержки будет выносить экспертная комиссия.

По словам мэра Череповца Вадима Германова, реализуя такую программу, компании демонстрируют свою высокую социальную ответственность и предоставляют самым нуждающимся возможность накормить детей и пережить эти тяжелые времена.

"В первую очередь помощь нужна сейчас тем, кто оказался без работы. Порой положение у людей просто безвыходное. Отлично, когда рядом есть люди, которые могут подставить плечо и протянуть руку помощи", - сообщил Германов.