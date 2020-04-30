{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Череповчане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получат сертификаты на продукты

Компании "Северсталь" и "Лента" выделили на поддержку семей в период пандемии 18 млн рублей

ВОЛОГДА, 30 апреля. /ТАСС/. Жители Череповца, попавшие в тяжелое положение из-за ситуации с коронавирусом, получат сертификаты на продукты номиналом в 6 тыс. рублей на каждого члена семьи. Всего на поддержку череповецких семей ПАО "Северсталь" и сеть "Лента" выделили 18 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ПАО "Северсталь".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Семьям по итогам работы комиссии будут выданы сертификаты торговой сети "Лента" на покупку продовольственных товаров из расчета 6 тыс. рублей на каждого члена семьи. Всего на реализацию проекта выделено 18 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на получение сертификата могут претендовать жители Череповца, которые из-за коронавируса лишились работы, а также те, чей доход существенно упал и не покрывает базовые потребности. Участие в программе носит заявительный характер, нуждающимся необходимо написать заявление и заполнить анкету, приложить паспортные данные и отправить на электронную почту благотворительного фонда компании "Северсталь" - "Дорога к дому". Решение об оказании поддержки будет выносить экспертная комиссия.

По словам мэра Череповца Вадима Германова, реализуя такую программу, компании демонстрируют свою высокую социальную ответственность и предоставляют самым нуждающимся возможность накормить детей и пережить эти тяжелые времена.

"В первую очередь помощь нужна сейчас тем, кто оказался без работы. Порой положение у людей просто безвыходное. Отлично, когда рядом есть люди, которые могут подставить плечо и протянуть руку помощи", - сообщил Германов.

 

Теги
РоссияВологодская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Путин поддержал идею волонтеров выйти 9 мая на балконы, чтобы спеть "День Победы"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС