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Комитет Рады отправил на доработку законопроект о СМИ, который вводит цензуру

Документ содержит нормы, которые запрещают СМИ популяризацию или пропаганду органов власти России, а также любое отрицание вооруженной агрессии РФ на Украине

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Гуманитарный комитет Рады отправил на доработку скандальный законопроект о СМИ, который фактически вводит цензуру в интернете и ограничения относительно содержания журналистских материалов о России и конфликте в Донбассе. Об этом сообщил депутат фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь", член комитета Ренат Кузьмин.

"Первая победа здравого смысла над турборежимными инициативами "Слуг народа": гуманитарный комитет Рады отменил собственное же решение и вернул драконовский закон о медиа для доработки", - написал он на своей странице в Facebook, опубликовав решение комитета. В нем отмечается, что к проекту внесено огромное количество замечаний и предложений от экспертов Совета Европы, министерства образования и науки Украины и ряда украинских общественных организаций, информационных агентств. "Часть из них являются правильными и такими, которые предполагают концептуальные изменения", - говорится в решении комитета. Замечания касаются, в частности, норм регулирования работы медиа и применения санкций к ним, приведения проекта в соответствие с директивами ЕС по аудиовизуальным медиа, которые работают на территории Евросоюза.

Законопроект о СМИ

Ранее Министерство культуры Украины подготовило законопроект о медиа. Документ предполагает ужесточение контроля за работой СМИ в стране и широкие полномочия регулятора на применение санкций. Согласно проекту регулированию подлежит работа интернет-СМИ, предлагается упрощенная процедура их блокировки. Надзор за СМИ будет осуществлять Национальный совет по вопросам ТВ и радиовещания, который наделен полномочиями заблокировать любой ресурс даже без вызова его представителя в суд. Законопроект также подробно описывает ограничения относительно подготовки журналистских материалов о России и конфликте в Донбассе. Он содержит нормы, которые запрещают СМИ популяризацию или пропаганду органов власти РФ, ее должностных лиц и их отдельных действий, а также любое отрицание вооруженной агрессии РФ на Украине. Кроме того, запрещается положительное освещение деятельности органов власти РФ. Таким образом, в случае принятия закона украинским СМИ будет запрещено объективно говорить о России и освещать разные точки зрения о происходящем в Крыму и в Донбассе.

Законопроект подвергся критике со стороны европейских и украинских экспертов. Интернет-ассоциация Украины (ИнАУ) заявила, что документ нарушает украинское законодательство и международные нормы, и призвала его доработать. Продолжить обсуждение проекта о СМИ призвали в ОБСЕ. По словам представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, законопроект о медиа в том виде, в котором он существует сейчас, может привести к вмешательству государства в содержание информационных материалов и журналистскую деятельность.

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