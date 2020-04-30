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Минпросвещения: около 220 тыс. школьников и педагогов обеспечены компьютерами и планшетами

Более 30 тыс. получивших компьютеры и ноутбуки для дистанционного обучения - это учащиеся 9 и 11 классов, свыше 19 тыс. - дети из многодетных и малообеспеченных семей

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Примерно 220 тыс. школьников и педагогов в России уже обеспечены компьютерами и планшетами для дистанционного обучения, сообщила в четверг пресс-служба Минпросвещения.

"На сегодня необходимыми компьютерами, планшетами и ноутбуками обеспечены около 200 тыс. школьников и более 19 тыс. педагогов по всей стране. Более 30 тыс. ребят, получивших компьютеры и ноутбуки, - это учащиеся выпускных 9 и 11 классов. Более 19 тыс. детей - из многодетных и малообеспеченных семей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минпросвещения отметили, что поделиться техникой может любой житель страны, а также организации, для этого необходимо оставить на сайте помогиучитьсядома.рф заявку.

Во вторник, 28 апреля, замминистра просвещения Дмитрий Глушко сообщал, что за две недели в рамках специальной акции школьникам и учителям для дистанционного обучения передали примерно 150 тыс. компьютеров.

Минпросвещения 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение. Министерство вместе с Агентством стратегических инициатив и партией "Единая Россия" запустили акцию "Помоги учиться дома", чтобы помочь нуждающимся семьям и учителям, у которых нет необходимого оборудования, организовать дистанционное обучение. 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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