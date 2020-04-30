В Испании установят временные интервалы для выхода жителей на прогулку со 2 мая

МАДРИД, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Испании решили ввести временные интервалы для выхода жителей страны на прогулку со 2 мая в рамках смягчения мер, введенных в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в четверг в кабмине королевства.

Там уточнили, что технический комитет под руководством главы правительства Педро Санчеса "установил временные промежутки, на основании которых будет организован выход населения с субботы". Ожидается, что вечером министр здравоохранения Сальвадор Ильа проинформирует о деталях решения. Власти заявляли, что, если заболеваемость в стране продолжит снижаться, то со 2 мая будет разрешено заниматься спортом на улице и гулять.

Ранее агентство Europa Press передавало, что Минздрав рассматривает возможность установки определенных временных интервалов для выхода жителей из домов, чтобы избежать большого скопления людей на улице. Так, власти Андалусии предлагали разделить часы для прогулок детей и пожилых людей.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве выявлены около 213,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 24 543 пациента умерли. При этом в стране уже несколько недель уровень распространения заболевания постепенно снижается.

С середины марта в Испании действует режим повышенной готовности. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране. С 26 апреля было решено ввести послабления для детей до 14 лет, которым теперь можно выходить на прогулку раз в день. Во вторник правительство Испании представило план поэтапного послабления ограничительных мер, введенных из-за пандемии, который рассчитан до конца июня. Снятие ограничений будет постепенным и может идти разными темпами в зависимости от ситуации в том или ином регионе или провинции.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.