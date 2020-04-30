{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции продлили в Северной Осетии до 11 мая

Ограничения не коснутся организаций строительной индустрии, занятых на работах в рамках реализации национальных проектов и федеральных адресных инвестиционных программ

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 апреля. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции продлен в Северной Осетии до 11 мая включительно, сообщается в указе главы республики, опубликованном в четверг на сайте главы и правительства республики.

На эту тему
Роспотребнадзор дал рекомендации по соблюдению карантина на дому

"Ограничения, установленные данным указом, не распространяются на организации строительной индустрии, осуществляющие деятельность на территории республики в рамках реализации национальных проектов, федеральных адресных инвестиционных программ", - уточняется в документе.

За сутки в Северной Осетии коронавирус подтвержден еще у 73 жителей. По состоянию на 08:00 30 апреля в республике зафиксировано 836 случаев заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 697 человек находится на амбулаторном лечении, 51 - в больницах, 84 выздоровели, 4 скончались. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1358 человек.

 

Теги
РоссияСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Путин поддержал идею волонтеров выйти 9 мая на балконы, чтобы спеть "День Победы"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС