Режим самоизоляции продлили в Северной Осетии до 11 мая

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 апреля. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции продлен в Северной Осетии до 11 мая включительно, сообщается в указе главы республики, опубликованном в четверг на сайте главы и правительства республики.

"Ограничения, установленные данным указом, не распространяются на организации строительной индустрии, осуществляющие деятельность на территории республики в рамках реализации национальных проектов, федеральных адресных инвестиционных программ", - уточняется в документе.

За сутки в Северной Осетии коронавирус подтвержден еще у 73 жителей. По состоянию на 08:00 30 апреля в республике зафиксировано 836 случаев заболевания. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 697 человек находится на амбулаторном лечении, 51 - в больницах, 84 выздоровели, 4 скончались. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1358 человек.