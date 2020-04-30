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Пандемия коронавируса нового типа

Приезжающих в Нижегородскую область без регистрации поместят на карантин за свой счет

Губернатор Глеб Никитин попросил воздержаться от поездок в регион из-за пандемии

ТАСС, 30 апреля. Граждане, въезжающие в Нижегородскую область в майские праздники и не имеющие регистрации в регионе, должны будут пройти двухнедельный карантин в обсерваторе за свой счет. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

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"Традиционно в майские праздники к нам приезжали десятки тысяч людей. Нижегородская область всегда была и будет рада гостям, но сейчас мы убедительно просим воздержаться от поездок в регион. Конечно, никто не может запретить въезд и пребывание на территории области, но в этом случае будет обязателен двухнедельный карантин. Те, у кого есть регистрация, будут обязаны две недели находиться с семьей дома, те, у кого регистрации нет, - жить за свой счет в обсерваторе", - цитирует пресс-служба губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Ограничения на въезд не будут распространяться на тех, кто приезжает в регион специальным автотранспортом (полиция, скорая помощь, пожарные и другие), водителей, которые занимаются доставкой грузов и пассажироперевозками, работников предприятий, чья деятельность не приостановлена по указу губернатора, а также тех, кто может подтвердить, что едет через территорию региона транзитом.

При этом все приезжающие в Нижегородскую область должны иметь с собой подтверждающие документы (паспорт, свидетельство о регистрации, путевой лист или сопроводительные документы на грузы), а также обязательно оформить QR-код или номер заявки на перемещение по городу на портале "Карта жителя Нижегородской области".

В регионе, по состоянию на 30 апреля, подтверждено 1944 случая заражения коронавирусной инфекцией, 228 человек выписаны после выздоровления, 12 умерли. В регионе 2 апреля запустили систему контроля за соблюдением режима самоизоляции. Оформить заявку на выход из дома жители могут через портал "Карта жителя Нижегородской области" и получить QR-код или позвонить по единому номеру 112.

Теги
РоссияНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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