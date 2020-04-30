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Москалькова отметила востребованность проекта по защите интересов женщин в России

По словам уполномоченного по правам человека в РФ, у проекта есть два направления: профилактика социального неблагополучия женщин и расширение их участия в общественно-политической жизни

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отметила актуальность проекта "Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий РФ в интересах женщин на 2017-2022 годы".

"Два основных направления этого проекта чрезвычайно востребованы в нашей стране - профилактика социального неблагополучия женщин и насилия в обществе, расширение участия женщин в общественно-политической жизни… В обществе идет очень острая дискуссия по обеим темам", - сказала уполномоченный на подведении итогов проекта в формате видеомоста между Москвой и Страсбургом.

Москалькова отметила, что обсуждения, в частности, идут по поводу необходимости доработки законодательства, направленного на предотвращение насилия в семье. "Законопроект, который разработан российским парламентом, по противодействию насилию в семье, не смог продвинуться вперед, потому что большая часть населения, в том числе верующие люди, высказали позицию против, считая недопустимым вмешательство в семейные отношения", - добавила она.

Москалькова отметила, что в рамках проекта совместно с международными экспертами удалось оценить зарубежную практику и возможности ее внедрения в России. "Мы не получаем массовых обращений, но мы знаем атмосферу в этом отношении, мы знаем, что центры по помощи жертвам преступлений сегодня востребованы", - сказала она.

Проект "Сотрудничество в области реализации Национальной стратегии действий Российской Федерации в интересах женщин на 2017-2022 годы" направлен на предупреждение социального неблагополучия женщин и насилия в отношении женщин, а также на расширение участия женщин в общественно-политической жизни. Основными партнерами проекта являются Совет Европы, Минтруд РФ, уполномоченный по правам человека в РФ и МИД России.

Теги
РоссияМоскалькова, Татьяна Николаевна
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