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Пандемия коронавируса нового типа
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Представитель ВОЗ в РФ: мир не сможет избежать второй волны коронавируса

Мелита Вуйнович отметила, что "иммунитет к этому вирусу есть у очень маленькой прослойки населения"
Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович Николай Галкин/ТАСС
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Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович
© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Берец/. Вторая волна пандемии коронавируса неизбежна, потому что у большинства населения нет от него иммунитета. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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"Это абсолютно новый вирус, и иммунитет к этому вирусу есть у очень маленькой прослойки населения. Так что до того момента, когда будет создана специальная профилактика, вакцина, мы не можем говорить, что способны предупредить вторую волну", - сказала она.

По ее словам, необходимо использовать опыт первой волны, чтобы не допустить уже во время второй резкой вспышки распространения инфекции. "Мы ожидаем, что и система здравоохранения, и система санитарно-эпидемиологического надзора смогут работать вместе, чтобы выявлять мелкие очаги, искать контакты инфицированных", - продолжила Вуйнович.
Особое внимание она обратила на необходимость ограничения контактов. По ее мнению, если использовать эти знания, "уровень заболеваемости удастся держать на низком уровне до момента, когда будет понятно, как формируется серологическая прослойка, иммунитет".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и была признана ВОЗ пандемией.

Теги
Пандемия коронавируса нового типаВуйнович, Мелита
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