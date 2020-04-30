В Белокаменке под Мурманском, где выявили очаг коронавируса, возобновили строительство

МУРМАНСК, 30 апреля. /ТАСС/. Строительные работы возобновили на стройплощадке компании "Велесстрой" в Белокаменке под Мурманском, где выявлен очаг распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в четверг начальник отдела охраны труда, промышленной безопасности и окружающей среды компании Евгений Шевченко.
Компания "Велесстрой" - один из 20 подрядчиков "Новатэка", которые возводят в Мурманской области Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, в работах занято около 11 тыс. человек, из них 4,6 тыс. - рабочие "Велесстроя".
"Сегодня площадка живет и функционирует, возобновлены работы по строительству, параллельно ведется работа по предотвращению пандемии и новой коронавирусной инфекции", - сказал Шевченко в видеообращении, размещенном в телеграм-канале "Велесстроя".
Ранее "Велесстрой" временно приостановил работы на строительной площадке для проведения дезинфекции. В настоящее время, по данным компании, с объекта в Белокаменке компания вывозит здоровых, отработавших смену вахтовиков в другие регионы, объект в Белокаменке покинули около 500 сотрудников, при этом около тысячи сотрудников "Велесстроя" продолжают выполнять свои должностные обязанности в Белокаменке в условиях пандемии.
В Мурманской области выявлен 101 новый случай заболевания COVID-19, общее число подтвержденных случаев заражения составляет 1227, из них 1002 на стройплощадке в Белокаменке, 225 - на остальной территории области, 98 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 1125 человек находятся на лечении, четыре человека умерли.