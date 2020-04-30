На Кубани ввели масочный режим

КРАСНОДАР, 30 апреля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил до 12 мая карантин в регионе, действующий из-за распространения коронавируса, усилив его обязательным ношением масок. Об этом он заявил в ходе заседания оперативного штаба в четверг.

На Кубани с 31 марта действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков.

"Решение здесь только одно - карантин необходимо сохранить, и я принял решение его продлить до 12 мая. Вместе с Роспотребнадзором приняли решение, чтобы с сегодняшнего дня [четверг] действовал масочный режим. Это жесткий режим: до этого мы просили надеть маску, теперь мы требуем надеть ее. Все должны быть в масках без исключения", - сказал Кондратьев.

По данным оперативного штаба региона по состоянию на четверг общее количество заразившихся коронавирусом на Кубани составляет 1 017 граждан, в том числе 68 детей, 20 пациентов скончались, 251 выздоровел, в тяжелом состоянии находятся 26 пациентов. За последние сутки в регионе зафиксировали 66 случаев заражения.