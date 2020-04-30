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Пандемия коронавируса нового типа

Нижегородские власти надеются, что регион выйдет на плато по коронавирусу к середине мая

Сейчас, по словам губернатора Глеба Никитина, динамика распространения вируса в области соответствует средней по стране

ТАСС, 30 апреля. Нижегородская область, которая находится на четвертом месте в России по общему числу заразившихся новой коронавирусной инфекцией, может выйти на плато по количеству заражений не раньше конца первой декады - середины мая. Об этом сообщил в четверг губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в эфире телеканала "Россия-24".

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"О выходе на пик [по заболеваемости] и на плато говорить, совершенно точно преждевременно. Я ожидал, что это произойдет ориентировочно в конце первой декады - середине мая. Эти прогнозы могут еще оправдаться, я на них рассчитываю", - сказал Никитин.

По его словам, за последнюю неделю в регионе наблюдаются среднероссийские темпы роста числа заразившихся. По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области зарегистрировано почти 2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Однако, как отметил Никитин, по числу заразившихся в расчете на 100 тыс. населения, регион находится на 24 месте в стране.

"В расчете на 100 тыс. жителей мы находимся на 24 месте, вчера были на 23-м. Мы видим рост на среднероссийском уровне", - добавил губернатор.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская областьПандемия коронавируса нового типа
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