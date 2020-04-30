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Пандемия коронавируса нового типа

Эксперт: ситуация с коронавирусом в Петербурге может стабилизироваться в середине мая

По мнению директора Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгения Шляхто, ситуация в городе развивается без лавинообразного увеличения числа новых случаев

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Санкт-Петербург еще не достиг пика заражения коронавирусом, ситуация может стабилизироваться в середине мая, когда ожидается выход на плато, считает глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто.

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"Мне кажется, мы должны пережить майские праздники, и есть внутреннее ощущение, что после майских праздников, в середине мая мы должны выйти на стабилизацию. Должны выйти на плато к середине мая. Еще будем расти", - сказал Шляхто в четверг на пресс-конференции, организованной ТАСС в онлайн-формате.

По его словам, ситуация развивается без лавинообразного увеличения числа новых случаев. При этом новые случаи заражения связывают с массовым тестированием. "Мы ожидали, что увеличение тестирования неизбежно приведет к увеличению числа выявленных случаев. Больше половины этих случаев не нуждаются в госпитализации, около 20% госпитализируют. Поэтому ситуация, как мне кажется, находится под контролем", - сказал глава рабочей группы.

По последним данным, в Петербурге выявлено 4062 случая заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. За сутки выявили 336 новых случаев. Всего выздоровели после заражения коронавирусом 779 человек, умерли 29.

 

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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