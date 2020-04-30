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Опрос: более 60% читателей заявили о влиянии саги о Гарри Поттере на их мировоззрение

Согласно исследованию сервиса MyBook, самой читаемой книгой оказался первый роман "Гарри Поттер и философский камень", а самой любимой - "Гарри Поттер и узник Азкабана"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более 61% читателей считают, что сага Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере повлияла на их мировоззрение, в книгах респонденты ценят атмосферу волшебства и захватывающий сюжет. Это следует из опроса пользователей, которые провел книжный сервис MyBook.

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"Ко Всемирному дню Гарри Поттера крупнейший книжный сервис по подписке MyBook провел опрос среди пользователей и выяснил, как они относятся к знаменитой серии романов Джоан Роулинг. Более 92% респондентов указали, что читали хотя бы одну книгу о мальчике-волшебнике, а более 61% из них признались, что волшебная история повлияла на их мировоззрение и становление как личностей", - рассказали в пресс-службе сервиса со ссылкой на исследование.

Всемирный день Гарри Поттера отмечается 2 мая, в день, когда, согласно мифологии сюжета, состоялась битва за волшебную школу Хогвартс, и закончилась Вторая магическая война. Согласно исследованию, самой читаемой книгой саги оказался первый роман "Гарри Поттер и философский камень", при этом каждую последующую часть читали меньше опрошенных, чем предыдущую.

"Самым любимым романом из серии был назван "Гарри Поттер и узник Азкабана", на втором месте - "Гарри Поттер и философский камень", замыкает тройку лидеров - "Гарри Поттер и Принц-полукровка". При этом 32% опрошенных не смогли выбрать любимую книгу и признались, что им понравились все части", - отметили в сервисе.

Большинство респондентов признались, что ценят сагу за атмосферу магии и волшебства, детальное описание мира и захватывающий сюжет. Они отметили и то, что писательница уделила большое внимание дружбе и взаимовыручке героев.

Согласно опросу, самым любимым героем читателей стала Гермиона Грейнджер, а Гарри Поттер оказался на втором месте. Более половины респондентов хотели бы оказаться студентами факультета Гриффиндор. Среди популярных заклинаний лидирующую позицию занимает "Репаро", которое в волшебном мире позволяло починить сломанные предметы. На втором месте заклинание "Экспекто патронум", служащее защитой от дементоров - существ, которые питаются положительными эмоциями человека.

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