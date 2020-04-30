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75-летие Победы

Более 1 млн ветеранов получили выплаты к 75-летию Победы

Назначение выплат прошло беззаявительно

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Более 1 млн ветеранов получили единовременную выплату в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщается на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).

"Пенсионный фонд России завершил единовременную выплату ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы. Средства, которые согласно указу президента составляют 75 тыс. или 50 тыс. рублей, получили более миллиона ветеранов", - говорится на сайте.

Отмечается, что в соответствии с поручением президента средства выплачены до конца апреля. Половина выплат была доставлена к 10 апреля, к середине месяца их получило большинство ветеранов. Назначение выплат прошло беззаявительно, на основе имеющихся у Пенсионного фонда данных.

В ПФР добавили, что вместе с единовременной выплатой ветеранам также предоставлена ежегодная выплата в размере 10 тыс. рублей. Она положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, принимавшим непосредственное участие в событиях 1941-1945 годов.

Согласно данным Минтруда, всего получателей выплаты в объеме 75 тыс. рублей 537,1 тыс. человек, а выплат в размере 50 тыс. рублей - 611,4 тыс. человек.

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