В Ленинградской области к 9 мая установят памятник военным ветеринарам на Дороге жизни

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 апреля. /ТАСС/. Памятник военным ветеринарам, которые лечили животных, задействованных в поставках грузов в блокадный Ленинград, откроется к 9 мая в деревне Романовка под Санкт-Петербургом. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Ленинградской области.

"К Дню Победы в деревне Романовка Всеволожского района областные ветеринары откроют памятную стелу своим военным коллегам, служившим на Дороге жизни в годы блокады. Известно, что первые обозы с продовольствием, что пошли в ноябре 1941 года по Дороге жизни, были конными. Для перевозок грузов на дороге были задействованы сотни лошадей. На трассе работало несколько пунктов, где ветеринары оказывали медицинскую помощь животным. Благодаря их стараниям конные обозы смогли перевезли тысячи тонн продовольствия по тонкому люду в особо опасных местах, где не могли пройти автомобили", - говорится в сообщении пресс-службы.

Памятник планируется установить на месте одного из военных ветеринарных пунктов на Дороге жизни. Он будет представлять собой стелу, выполненную в виде верстового столба. Такое композиционное решение было выбрано, как пояснили в пресс-службе, чтобы мемориальный знак соответствовал стилю других памятников, установленных на Дороге жизни. В пресс-службе отметили, что по инициативе сотрудников Госветслужбы региона планируют установить еще несколько памятников военным ветеринарам, на которых будут отражены сюжеты о помощи животным в военное время.

В период с 1941 по 1945 год на территории Всеволожского района Ленинградской области для обеспечения деятельности Ленинградского фронта и Дороги жизни дислоцировался ветеринарный отдел Ленфронта, а также фронтовые и армейские (полевые) ветеринарные лазареты и фронтовой ветеринарный склад.