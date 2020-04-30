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МЧС ввело систему личных дневников с ежедневным учетом здоровья сотрудников

В дневниках сотрудники отмечаются данные по термометрии, а также указываются сведения о том, с кем они контактировали в ходе исполнения своих служебных обязанностей в течение дня

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. МЧС России в условиях пандемии коронавируса ввело в ряде регионов систему личных дневников, где сотрудники каждый день отмечают свое состояние здоровья и контакты. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе министерства.

"В МЧС России предпринимают исчерпывающие меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников. Помимо обязательного использования личным составом средств индивидуальной защиты и соблюдения рекомендованных мер поведения, в ряде регионов введена система личных дневников, в которых сотрудники территориальных органов ведут ежедневный учет состояния своего здоровья и контактов", - сказали в пресс-службе.

В министерстве отметили, что в дневниках сотрудники отмечаются данные по термометрии, а также указываются сведения о том, с кем они контактировали в ходе исполнения своих служебных обязанностей в течение дня. "Ведение таких дневников не является обязательным требованием к исполнению, но в то же время, может ускорить процесс выявления ближнего и дальнего круга контактов заразившегося сотрудника", - подчеркнули в МЧС.

Ранее в четверг замглавы МЧС Илья Денисов заявил, что все боевые расчеты в условиях пандемии несут службу в полном объеме. "У нас еще не было случаев вывода из боевого расчета по причине заражения коронавирусом подразделений в системе МЧС России", - отметил он. Кроме того, Денисов добавил, что смена караулов в ведомстве в период пандемии проводится бесконтактно.

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