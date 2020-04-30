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Пандемия коронавируса нового типа

В Приамурье сбежавший из больницы мужчина заразил коронавирусом пять человек

Он заразил членов своей семьи, в том числе новорожденного ребенка

ТАСС, 30 апреля. Пациент с подтвержденным коронавирусом в Амурской области успел заразить пять человек после побега из больницы, сообщает в четверг пресс-служба правительства Приамурья.

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"В Благовещенске заражение произошло от человека с подтвержденным диагнозом, который самовольно покинул лечебное учреждение. Совместно с полицией его вернули в больницу. После, в течение двух дней, мы разыскивали и тестировали его семью. В результате - пять зараженных, в том числе и новорожденный ребенок, которому чуть больше месяца", - цитирует пресс-служба слова руководителя управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольги Кургановой.

Всего по состоянию на четверг в области зарегистрировано десять новых лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. В итоге зарегистрировано 56 случаев, 12 человек выписаны из стационара после выздоровления. 44 заболевших продолжают получать необходимое лечение. 475 человек наблюдаются после контакта с заразившимися.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
РоссияАмурская областьПандемия коронавируса нового типа
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