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Пандемия коронавируса нового типа

Представитель ВОЗ в РФ назвала неэффективными испытываемые лекарства против коронавируса

Мелита Вуйнович отметила, что эти лекарства не показывают значимого эффекта при лечении инфицированных коронавирусом, препараты помогают только в отдельных случаях

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Берец/. Существующие лекарства, которые проходят испытания в настоящее время, не показывают значимого эффекта при лечении инфицированных коронавирусом, препараты помогают только в отдельных случаях. Об этом заявила в интервью ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

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"Группа независимых ученых практически подтвердила ВОЗ, что ни одно лекарство, которое сейчас эмпирически испытывается, не оказывает серьезного эффекта на результат лечения. Но в некоторых случаях препараты помогают", - заявила она.

Вуйнович пояснила, что одним из проектов курируемой ВОЗ программы "Солидарность" является поиск такого лекарства, которое могло бы успешно бороться с заболеваниями, вызываемыми коронавирусом. Россия тоже подключилась к этой программе.

"Сейчас более 100 государств присоединилось к программе, Россия присоединяется. Будет сделана выборка пациентов старше 18 лет, которые дают свое согласие на участие. На них будет испытываться один из четырех протоколов лекарств, которые сейчас применяются в мире. Есть одно новое экспериментальное лекарство, которое тоже будет применяться", - сказала Вуйнович.

Программа "Солидарность" направлена на разработку эффективной вакцины от коронавируса. По меньшей мере 70 стран подтвердили свое участие в ней. По замыслу ВОЗ, программа должна позволить сократить время клинических испытаний вакцины, которые обычно занимают не менее нескольких месяцев, в пять раз за счет глобальной базы результатов исследований. В испытаниях могут принимать участие совершеннолетние пациенты госпиталей, заразившиеся коронавирусом.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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