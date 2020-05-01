"Триумф науки и лидерства". Как Новая Зеландия за месяц остановила распространение вируса

После того как 25 марта Новая Зеландия ушла в режим самоизоляции, количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в стране пошло на спад. Незадолго до этого, 19 марта, местные власти закрыли границы и перестали принимать иностранных путешественников из-за рубежа. По состоянию на 3 апреля в стране было подтверждено 1160 случаев заражения COVID-19. Затем в течение двух дней подряд, несмотря на увеличение тестирований, число заразившихся сокращалось. 29 апреля Министерство здравоохранения Новой Зеландии зафиксировало всего два новых случая, а 30 апреля — один, что стало самым низким показателем прироста инфицированных с начала распространения коронавируса в стране.

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За несколько дней до этого премьер-министр Джасинда Ардерн заявила, что Новая Зеландия одержала значительную победу над коронавирусом, но отметила, что пока страна не может вернуться к обычной жизни, несмотря на послабление санитарных мер. "В Новой Зеландии нет распространенной передачи вируса. Мы выиграли эту битву. Но мы должны сохранять бдительность, если мы хотим продолжать в том же духе", — сказала она. По словам премьера, "максимальный уровень угрозы действовал в стране почти пять недель, за это время удалось избежать распространения инфекции". "Переход на третий уровень не означает возвращения к тому образу жизни, который был до пандемии, <...> поэтому [в общественной жизни] останется ряд ограничений", — сказала Ардерн. Система уровней Новая Зеландия ввела систему из четырех уровней угрозы безопасности и здоровью нации. Первый — ограничения при пересечении границ, отслеживание контактов зараженных и запрет массовых мероприятий. Второй — ужесточение пограничных мер до полного закрытия границ и требования о соблюдении социальной дистанции. Третий — ограничение путешествий по стране, закрытие части учебных учреждений, мест сбора людей и отмену любых публичных мероприятий. Четвертый, максимальный уровень угрозы, в котором и находилась страна, означает самоизоляцию людей дома, закрытие всех учебных заведений, предприятий и организаций, кроме выполняющих жизненно необходимые функции. Также при нем действовали жесткие ограничения и запреты на путешествия. Гражданам рекомендовали вести дневник людей, с которыми они общаются, для быстрого установления контактов в случае заражения. Контактировать с теми, кто не входит в семейный круг, разрешалось только на расстоянии двух метров. С 29 апреля в Новой Зеландии начали частично открываться школы и детские сады, но решение об их посещении остается за родителями. Закрытыми все еще остаются предприятия общественного питания, спортзалы, кинотеатры, бассейны, музеи, библиотеки, детские площадки и другие учреждения, предусматривающие скопление людей. Часть торговых точек и гостиницы могут начать работать в обычном режиме со строгим соблюдением правил социальной дистанции, которые пока остаются в силе. После снятия первых ограничений около кофеен и фастфудов страны быстро образовались очереди из желающих полакомиться любимой едой.

Only eight cars in this queue for McDs at Glen Innes at 0530. Sweet. pic.twitter.com/BuWuUuvdDY — Tim Murphy (@tmurphyNZ) April 27, 2020

По состоянию на 30 апреля в стране с населением около 5 млн человек зарегистрировано 1476 случаев заражения коронавирусом, включая 347 возможных, умерло 19 заболевших. Таким образом, можно сказать, что ситуацию с пандемией Новая Зеландия пережила "малой кровью". Многие ставят это в заслугу премьер-министру Джасинде Ардерн, чье правительство быстро отреагировало на угрозу и ввело ограничительные меры. "В настоящее время у нас 102 случая", — заявила Ардерн 23 марта, объявляя о введении четвертого, максимального уровня изоляции. "Но так было и в Италии", — отметила она. По мнению Анны Файфилд, руководителя пекинского бюро Washington Post, Ардерн, по сути, опередила вирус, закрыв страну на карантин 25 марта, что оказалось лучшим временем для предотвращения распространения болезни. "Потребовалось всего десять дней, чтобы понять: здешний подход — "устранение", а не "сдерживание", как в США и других западных странах, — работает", — писала Файфилд. Профессор общественного здравоохранения в Университете Отаго и один из ведущих эпидемиологов страны Майкл Бейкер назвал замедление пандемии в стране "триумфом науки и лидерства". "Джасинда подошла к этому [вопросу] решительно и недвусмысленно", — сказал он. В то время как другие западные страны пытались замедлить развитие болезни и "сгладить кривую", Новая Зеландия пыталась полностью ее искоренить". "Джасиндамания" Джасинда Ардерн — явно одна из самых популярных и нестандартных политиков Новой Зеландии за всю историю страны. Она возглавила парламент в 2017 году в возрасте 37 лет, став самым молодым новозеландским премьером за последние полтора века. За три месяца до этого Ардерн избрали лидером Лейбористской партии Новой Зеландии. После этого рейтинги лейбористов в стране резко пошли вверх. Эксперты и журналисты назвали это явление "Джасиндаманией", намекая на вклад Ардерн в рост популярности партии. Молодой политик строила свою работу на открытости и заботе о гражданах. Ее программа была сосредоточена на реформе образования, борьбе с бедностью и расширении доступа к психиатрической помощи. На первых этапах она общалась с журналистами напрямую, без пресс-секретаря. Австралийский корреспондент радио ABC Тайгер Вебб вспоминает, что после назначения Ардерн на должность премьера он позвонил в ее офис, чтобы узнать, как правильно произносится фамилия нового главы кабмина. Вместо секретаря трубку подняла сама Ардерн и проговорила для журналиста свою фамилию по слогам.

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Спустя год Ардерн родила дочь. На тот момент она стала второй после пакистанского премьера Беназир Бхутто женщиной, родившей на посту главы правительства. Через шесть недель Ардерн вернулась к исполнению своих обязанностей в кабмине, а ее партнер, телеведущий Кларк Гейфорд, ушел в декретный отпуск. После самых кровавых в истории страны терактов в мечетях Крайстчерча в 2019 году Ардерн провела в стране оружейную реформу, запретив большую часть полуавтоматического оружия и некоторые дробовики. Владельцам такого арсенала дали время на сдачу его властям с получением компенсации. К тому же премьер призвала страны мира запустить глобальную кампанию против расизма. На пресс-конференции 15 апреля Ардерн объявила, что в следующие шесть месяцев она и члены ее кабинета урезают себе зарплаты на 20% из-за влияния пандемии на экономику. Уже после введенных из-за коронавируса ограничений полиция задержала министра здравоохранения страны доктора Эшли Блумфилда за нарушение карантина. Он отправился в местный парк, чтобы покататься по горам на своем велосипеде, а также отвез свою семью на пляж. Ардерн публично отчитала Блумфилда за этот поступок и заявила, что непременно бы уволила министра, если бы не ситуация с пандемией. Особый путь Колумнист газеты The South China Morning Post Уильям Хан хоть и признает заслуги правительства Ардерн в борьбе с пандемией, все же отмечает, что дело тут не столько в Ардерн, сколько в особенностях самой страны. "Она (Новая Зеландия — прим. ТАСС) буквально на краю Земли, отдаленное островное государство без сухопутных границ. Большинство жителей живут в частных домах на своих участках, которые щедро удалены друг от друга. Основная часть населения пользуется личным, а не общественным транспортом. Многолюдные подземки Нью-Йорка или Токио здесь невообразимы", — пишет Хан.

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