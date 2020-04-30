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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин одобрил идею расширить на волонтеров, борющихся с COVID-19, меры поддержки медиков

Президент назвал гражданским героизмом помощь, которую волонтеры оказывают во время пандемии
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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 30 апреля. /ТАСС/. Ряд программ поддержки медицинских работников, борющихся с коронавирусом, нужно распространить и на волонтеров. Об этом в четверг заявил президент РФ Владимир Путина в ходе встречи в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции "МыВместе".

"То, что нужно некоторые программы поддержки, которые мы разработали для медработников, распространить на волонтеров, я с вами согласен, конечно. Вы правы", - сказал Путин, комментируя идею расширить на добровольцев программу страхования медперсонала, работающего с коронавирусом. 

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По словам президента, волонтеры в больницах вместе с медработниками находятся на передовой борьбы с коронавирусом. Путин отметил, что, когда он приезжал в больницу в Коммунарке, одними из первых людей, которые к нему подошли, были волонтеры. "Честно говоря, я даже тогда удивился. Подошли и сказали: да, вот мы волонтеры, мы здесь уже работаем", - рассказал глава государства.

Президент считает гражданским героизмом помощь волонтеров россиянам во время пандемии коронавируса. Он поблагодарил "всех без исключения людей, которые по зову сердца откликнулись на проблемы, с которыми сталкиваются люди", и выразил признательность "волонтерам, сотрудниками некоммерческих организаций, предпринимателям, деятелям культуры, спортсменам, журналистам, всем, кто в эти непростые дни не остался в стороне и проявил душевную щедрость, а подчас и настоящий гражданский героизм".

"Такими великодушными, смелыми людьми всегда славилась Россия. У нас "подвиг" и "подвижничество" - это слова близкие по смыслу, и всегда, во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия", - подчеркнул Путин. Он считает, что "это в традициях, буквально в крови народа, в его генетическом, культурном коде". "И сейчас мы снова вместе", - подчеркнул президент.

Глава государства отметил, что "волонтеры, социально ориентированные НКО объединились, подставили плечо государству, обществу, работают в медицинских, социальных учреждениях, помогают в приобретении продуктов и лекарств пожилым людям и людям с ограниченными возможностями по здоровью". "Вы там, где нужна помощь, это самое главное", - обратился Путин к участникам встречи.

Он уверен, что волонтерам "есть, чем гордиться, их пример должен вдохновить других". Президент поинтересовался, какая помощь и поддержка государства нужна самим волонтерам. 

Президент признался, что был впечатлен тем, сколько обычных людей, никак не связанных с политикой и общественной деятельностью, захотели стать волонтерами в период пандемии. 

"Михаил Михайлович [Кузнецов, глава исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ)] сказал, начали звонить люди и не просить помощь, а предлагать помощь. На что я обратил внимание - на то, что люди, далекие от какой-то там общественной деятельности, тем более от политической деятельности, люди жившие до сих пор обычной, рядовой жизнью, занимающиеся своими текущими делами, и вдруг у них что-то шевельнулось внутри и они активно начали предлагать свои услуги", - заметил президент. Он особо подчеркнул, что россияне не ограничились простым предложением помощи, а начали "делать, даже если их никто об этом не просит". "Это, конечно, впечатляет, должен сказать, за живое просто задевает и говорит еще раз о том, что у нас очень сильное, здоровое общество", - признался российский лидер.

"А совсем уж активные люди, такие как вы, стоящие на передовой, что называется, они заслуживают особого внимания, особой поддержки", - сказал президент, обращаясь к участникам встречи. "Просьбы от вас не часто поступают, но мне бы хотелось [услышать], что должны были бы сделать органы власти всех уровней для того, чтобы вас поддержать", - добавил Путин. 

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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