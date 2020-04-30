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Пандемия коронавируса нового типа

Российские психологи разработали рекомендации на время пандемии

Коронавирусная инфекция - смертельно опасное заболевание, и уход человека из жизни - это огромная трагедия, которую переживают и врачи, отметил президент Российского психологического общества Юрий Зинченко

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российское психологическое общество разработало рекомендации, в том числе для врачей, как сохранить психологическое здоровье в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил президент Российской академии образования, президент Российского психологического общества Юрий Зинченко.

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"Российское психологическое общество подготовило ряд рекомендаций, они размещены на сайте. Это и рекомендации для тех, кто находится в изоляции, рекомендации для родителей с детьми, рекомендации для тех, кто находится в одиночной самоизоляции, для тех, кто находится с пожилыми людьми. Для медработников тоже подготовлены необходимые рекомендации и через Минздрав мы их передали в наши клиники", - сказал Зинченко.

По словам психолога, коронавирусная инфекция - смертельно опасное заболевание, и уход человека из жизни - это огромная трагедия, которую переживают и врачи, и весь коллектив клиники. Тем более, что сейчас это происходит чаще, чем обычно.

"Сейчас клиники перепрофилировались, и переживания врача, насколько профессионально он оказал помощь больному, с [заболеваниями] которого раньше ему не так часто приходилось работать, это тоже дополнительный источник стресса. Поэтому бережное отношение к врачам, в том числе и со стороны родственников, это тоже наша совместная работа и совместный вклад, чтобы врачи не выгорали и профессионально не деформировались", - добавил Зинченко.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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