Союз пациентов просит Минздрав создать порядок оказания стационарной медпомощи на дому

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Всероссийский союз пациентов направил письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко с просьбой разработать порядок оказания стационарной помощи пациентам на дому в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

"Развитие медицинской и фармацевтической промышленности РФ, а также меры, реализуемые в отношении внедрения телемедицинских услуг, на сегодняшний день позволяют внедрять новые подходы к организации оказания медицинской помощи, обеспечивающие снижение количеств плановых госпитализаций в медицинские организации. Однако необходимо констатировать, что в настоящий момент в нормативно-правовых актах, регламентирующих организацию оказания медицинской помощи, отсутствует порядок оказания медицинской помощи в условиях стационара на дому", - следует из письма, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что, согласно российскому законодательству, возможность организации стационарной медпомощи на дому установлена, однако на практике это оказалось невозможным из-за отсутствия в нормативно-правовых актах соответствующего порядка, а также разъяснений со стороны Минздрава России.

"В сложившейся тяжелой эпидемиологической ситуации с целью снижения темпов распространения коронавирусной инфекции, а также уменьшения нагрузки на медицинские организации, просим Вас дополнить приказ Минздрава России "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" положениями в отношении организации оказания плановой и неотложной медицинской помощи в условиях стационара на дому для пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, нуждающихся в регулярном медицинском наблюдении и постоянном медикаментозном лечении", - следует из письма.

В дальнейшем, после окончания пандемии, для закрепления данных стандартов в обычной практике Союз пациентов просит прописать соответствующие изменения и в федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан", а также разработать и утвердить порядок организации оказания медпомощи в условиях стационара на дому. "В Минздрав письмо отправлено, ответа конечно еще нет, времени прошло мало", - сказал ТАСС сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев.