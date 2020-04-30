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Пандемия коронавируса нового типа

Союз пациентов просит Минздрав создать порядок оказания стационарной медпомощи на дому

Согласно законодательству, возможность организации стационарной медпомощи на дому установлена, однако на практике это оказалось невозможным

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Всероссийский союз пациентов направил письмо на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко с просьбой разработать порядок оказания стационарной помощи пациентам на дому в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

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"Развитие медицинской и фармацевтической промышленности РФ, а также меры, реализуемые в отношении внедрения телемедицинских услуг, на сегодняшний день позволяют внедрять новые подходы к организации оказания медицинской помощи, обеспечивающие снижение количеств плановых госпитализаций в медицинские организации. Однако необходимо констатировать, что в настоящий момент в нормативно-правовых актах, регламентирующих организацию оказания медицинской помощи, отсутствует порядок оказания медицинской помощи в условиях стационара на дому", - следует из письма, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Отмечается, что, согласно российскому законодательству, возможность организации стационарной медпомощи на дому установлена, однако на практике это оказалось невозможным из-за отсутствия в нормативно-правовых актах соответствующего порядка, а также разъяснений со стороны Минздрава России.

"В сложившейся тяжелой эпидемиологической ситуации с целью снижения темпов распространения коронавирусной инфекции, а также уменьшения нагрузки на медицинские организации, просим Вас дополнить приказ Минздрава России "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19" положениями в отношении организации оказания плановой и неотложной медицинской помощи в условиях стационара на дому для пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, нуждающихся в регулярном медицинском наблюдении и постоянном медикаментозном лечении", - следует из письма.

В дальнейшем, после окончания пандемии, для закрепления данных стандартов в обычной практике Союз пациентов просит прописать соответствующие изменения и в федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан", а также разработать и утвердить порядок организации оказания медпомощи в условиях стационара на дому. "В Минздрав письмо отправлено, ответа конечно еще нет, времени прошло мало", - сказал ТАСС сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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