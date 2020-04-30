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Пандемия коронавируса нового типа

Роспотребнадзор считает, что пик распространения коронавируса в Москве придется на май

Москвичам необходимо соблюдать режим самоизоляции в праздничные дни, отметила руководитель столичного управления ведомства Елена Андреева

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Столичное управление Роспотребнадзора прогнозирует, что пик распространения коронавирусной инфекции в Москве придется на май, а затем последует спад, однако москвичам необходимо соблюдать режим самоизоляции в праздничные дни, чтобы быстрее можно было вернуться к обычной жизни без ограничительных мер. Об этом в четверг сообщила руководитель управления ведомства Елена Андреева.

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"Город не сразу вернется к нормальной жизни. Будут действовать еще определенные ограничения, мы будем постепенно входить в нормальную жизнь. Разработана служба рекомендаций для промышленных и строительных объектов, объектов ЖКХ, строителей, работающих вахтовым методом, <...> затем заработают предприятия общественного питания. Эти две недели (до 11 мая - прим. ТАСС) очень важны, май по всем оценкам должен быть пиковым, дальше мы должны уходить на спад и снимать ограничения. Мы все этого очень хотим", - сказала она в интервью телеканалу "Москва-24".

Андреева добавила, что если жители столицы не будут соблюдать самоизоляцию на майских праздниках, это может привести к росту заражений коронавирусом и продлению ограничительных мер в городе. "Когда мы решаем вопрос о том, продлевать изоляцию или нет, штаб анализирует прирост заболеваемости. Сегодня он в пределах 5-6%, он плавный, нет нереальных пиков <...>, но если мы будем видеть, что заболеваемость не останавливается, или будет какой-то всплеск, что может случиться, если люди опять выйдут на улицы, начнут общаться, тогда ни о каком ограничении изоляции не может быть и речи", - пояснила она.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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