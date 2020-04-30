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Пандемия коронавируса нового типа

Тамбовские власти разрешили жителям выезжать на дачи на майские праздники

Режим самоизоляции в регионе будет действовать до 11 мая

ТАМБОВ, 30 апреля. /ТАСС/. Власти Тамбовской области продлили режим обязательной самоизоляции граждан до 11 мая, при этом разрешив жителям региона выезжать на майские праздники на дачи. Об этом в четверг журналистам сообщили в оперштабе региона по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

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"Сегодня губернатором Александром Никитиным принято решение, которое дает право гражданам провести майские праздники, в том числе на даче, в загородных домах. Таким образом, с 30 апреля граждане вправе покинуть место своего проживания с целью следования к принадлежащим им садовым домам, садовым, огородным земельным участкам, предназначенным для ведения личного подсобного хозяйства", - говорится в сообщение.

В оперштабе уточнили, что, несмотря на послабления, граждане должны максимально ограничить контакты с соседями и друзьями по даче, а также отказаться от проведения пикников в больших компаниях. "Те, кто прибыл в Тамбовскую область с территорий иностранных государств, из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, не имеют право покидать место своего изолирования даже для выезда на дачу или загородный дом", - сообщили в оперштабе.

В Тамбовской области официально подтверждены 612 случаев коронавирусной инфекции (75 за минувшие сутки), два летальных исхода, выздоровели 93 человека.

Теги
РоссияТамбовская областьПандемия коронавируса нового типа
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