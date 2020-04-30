Режим карантина на Кубани продлили до 12 мая

КРАСНОДАР, 30 апреля. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принял решение о продлении режима карантина в регионе, действующего из-за распространения коронавируса, до 12 мая, ужесточать ограничительные меры в крае не будут.

На Кубани с 31 марта действует режим карантина, в соответствии с которым прекращено межмуниципальное транспортное сообщение, закрыты все торговые центры, была возобновлена работа рынков и ярмарок. Движение на личных автомобилях разрешено только при наличии специальных пропусков.

"Решение здесь только одно - карантин необходимо сохранить, и я принял решение его продлить до 12 мая. Никаких ужесточительных мер не будет, мы будем сохранять тот режим, который действует сейчас", - сказал Кондратьев в ходе заседания оперативного штаба в четверг.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на 30 апреля общее количество заразившихся коронавирусом на Кубани достигло 1017, вирус выявлен в том числе у 68 детей, 20 пациентов умерли, 251 выздоровел. В тяжелом состоянии находятся 26 пациентов. За последние сутки в регионе зафиксировали 66 случаев заражения.