Минпросвещения продлит до конца года срок действия аттестации педагогов

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Минпросвещения России решило продлить до конца года срок действия квалификационных категорий учителей в связи с эпидемиологической ситуацией в стране, сообщается в четверг на официальном портале министерства.

"В связи с эпидемиологической ситуацией Министром просвещения Сергеем Кравцовым подписан приказ о продлении до 31 декабря 2020 года срока действия квалификационных категорий педагогических работников, у которых он заканчивается в период с 1 апреля 2020 года по 1 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "приказ уже направлен на регистрацию в Минюст России и в ближайшее время вступит в силу". Это означает, что у учителей "сохранится возможность получать выплаты за квалификационную категорию, которые они получали ранее", - пояснили в Минпросвещения.