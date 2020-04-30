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Пандемия коронавируса нового типа

Представитель ВОЗ в РФ считает, что в ходе пандемии может быть несколько плато

Мелита Вуйнович отметила, что борьба с коронавирсуом осложняется отсутствием у людей иммунитета к нему

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в четверг в ходе онлайн-совещания с внутрифракционной группой первого замруководителя думских единороссов Адальби Шхагошева высказала мнение, что в ходе пандемии нового коронавируса может быть несколько плато.

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"Любая эпидемия идет на плато", - отметила она, уточнив, что борьба с коронавирсуом осложняется отсутствием у людей иммунитета к нему. "Так что, к сожалению, может случиться, что не будет одно плато, они будут идти как синусоида", - добавила представитель ВОЗ.

Шхагошев в беседе с корреспондентом ТАСС заметил, что Вуйнович подчеркивала роль Министерства здравоохранения РФ и "организации работы власти в целом" в том, что в стране удалось избежать скачка смертности в условиях пандемии, а статистика по летальным случаям умеренная. "Если сейчас прирост заболевших 5-7% в день, то раньше было 20-25%. Это говорит о том, что мы выходим на какое-то плато. Речь идет о том, что линия выравнивается", - добавил депутат.

Он напомнил, что ранее на сайте Госдумы был запущен раздел о доступных россиянам мерах поддержки в условиях пандемии. Раздел призван стать агрегатором официальной информации о мерах господдержки граждан и малого и среднего бизнеса в период борьбы с распространением коронавируса.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073 человека. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияШхагошев, Адальби ЛюлевичПандемия коронавируса нового типа
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