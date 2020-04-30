Глава Башкирии продлил режим самоизоляции до 11 мая включительно

УФА, 30 апреля. /ТАСС/. Режим самоизоляции в Башкирии продлен до 11 мая. Об этом заявил в четверг глава республики Радий Хабиров на заседании правительства.

"Действие нашего указа о сохранении режима самоизоляции продлить до 11 мая включительно", - сказал он. Ранее режим самоизоляции в республике действовал до особого распоряжения.

Хабиров уточнил, что для властей республики это было непростое решение. "Невероятно люди устали от психологического прессинга, от набирающих обороты материальных проблем, от падения благосостояния, да и просто сидения в майские дни у себя дома с детьми, в скученности и так далее. Но мы с вами принимаем решение о самоизоляции", - уточнил он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,1 млн человек, свыше 220 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 106 498 случаев заражения, выздоровели 11 619 человек, умерли 1 073. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.