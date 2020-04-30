МВД сообщило о снижении на 13% семейно-бытовых конфликтов в период режима самоизоляции

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Количество преступлений в семейно-бытовой сфере сократилось в РФ на 13% в период ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

"Опубликованные в некоторых СМИ и интернет-ресурсах версии о возможном росте уличной преступности, вызванном социально-экономическими последствиями распространения коронавирусной инфекции, не нашли объективного подтверждения. Количество преступлений, совершенных на улицах, площадях, в парках и скверах сократилось. Преступлений в семейно-бытовой сфере зарегистрировано на 13% меньше, чем год назад, в том числе тяжких и особо тяжких деяний данной категории сократилось на 16,4%", - говорится в сообщении.

МВД поручило министрам внутренних дел республик и начальникам главков организовать работу по информированию граждан о деятельности кризисных центров помощи жертвам домашнего насилия. Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина сообщила о том, что в условиях самоизоляции идет рост домашнего насилия.

В министерстве отметили, что с учетом того, что в настоящее время значительная часть населения находится в режиме самоизоляции, участковые уполномоченные полиции регулярно посещают места проживания людей, состоящих на профилактических учетах, проводят беседы с родственниками и соседями о поведении этих граждан. "Предварительный анализ данных за апрель текущего года, поступающих в МВД России в оперативном режиме из территориальных органов ведомства, показывает, что число убийств с квалифицирующими признаками осталось на прежнем уровне. То же самое можно сказать о количестве разбойных нападений, совершенных с применением огнестрельного оружия. Существенно сократилось число краж, грабежей и разбоев, совершенных группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере либо организованной группой в особо крупном размере", - сказал собеседник агентства, отметив, что продолжает оставаться значительным количество преступлений в сфере информационных технологий, в частности кражи с банковских счетов.